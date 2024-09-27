Критерии для назначения единого пособия на детей хотят изменить

27.09.2024 | 13:27

В Госдуме РФ хотят сделать критерии назначения единого пособия на детей более гибкими. Для некоторых многодетных семей их планируют отменить.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, сейчас при назначении пособия компенсацию за школьное питание детей с ОВЗ учитывают как доход семьи, несмотря на то что они обучаются на дому.

Некоторым семьям после расчетов вовсе отказываются назначать выплату. Остается нерешенным вопрос с региональными компенсациями.

Законодатели хотят устранить несправедливость.

«Сейчас ведомством разработаны изменения, которые устраняют эти пробелы, они отражены в проекте постановления Правительства РФ. Мы надеемся, что они скоро будут приняты», - заявила Кузнецова.