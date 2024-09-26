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Общество

Названы даты перечисления пенсий и пособий в октябре

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Опубликован график выплат пенсий и пособий жителям Пензенской области в октябре. Информацию обнародовало региональное отделение Социального фонда РФ.

Тем, кому пенсию начисляют с 5-го по 12-е число, средства поступят 4 октября; кому с 13-го по 22-е - 11-го; с 23-го по 25-е - 23-го.

Единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим гражданам), ежемесячную выплату пензенцам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры соцподдержки перечислят 3 октября.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 4 октября, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) профинансируют по графику - 8-го числа.

«Доставка выплат через почту осуществляется по графикам доставки, утвержденным почтой. Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения выплат, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - напомнили в пресс-службе отделения.

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