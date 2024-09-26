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Общество

Из Кузнецка отправили новую партию гуманитарной помощи курянам

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Кузнечане отправили четвертую машину с грузом гуманитарной помощи жителям Курской области. Ее собрали коллективы предприятий, организаций и неравнодушные горожане.

Из Кузнецка отправили новую партию гуманитарной помощи курянам

В машину погрузили продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности и товары для детей, сообщили в администрации Кузнецка.

Сбор гумпомощи организован в музейно-выставочном центре (здание бывшего кинотеатра «Комсомолец») на Московской, 53. Его будут вести до тех пор, пока существует запрос.

Ранее из Пензенской области в Курскую отбыли несколько партий гуманитарной помощи. В нее вошли продукты, канцтовары для школьников, бытовая техника и постельное белье для пунктов временного размещения граждан, бутилированная вода, одежда, ноутбуки.

Арендаторы лесных участков выделили Курской области древесину для создания фортификационных сооружений.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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