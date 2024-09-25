«Термодом» предлагает рассрочку на квартиры в сданных домах

25.09.2024 | 17:02

Беспроцентная рассрочка - удобный инструмент, который позволит зафиксировать стоимость квартиры. А дальше - на усмотрение покупателя: можно погасить ее раньше, платить по установленному графику или спустя время перейти на ипотеку.

Такой способ приобретения актуален для тех, кто продает старое жилье, ожидает получения процентов по вкладу, каких-либо иных доходов.

В холдинге «Термодом» программа рассрочки распространяется на квартиры в уже сданных корпусах «Атлас» и «Мира» жилого комплекса «Созвездие». Сразу после первого взноса клиент получает ключи, а значит, уже может приступить к ремонту и потом заселиться.

Рассрочка предусмотрена на 3 года, первый взнос - от 30%, в любой момент при желании можно оформить оставшуюся сумму в ипотеку. Все предыдущие платежи будут учтены.

Также «Термодом» предлагает рассрочку на возводимые объекты сроком до завершения строительства дома. Больше об условиях программы расскажут в офисах продаж компании по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

* Беспроцентная рассрочка распространяется на квартиры в корпусах «Атлас» и «Мира» в ЖК «Созвездие» по адресу: Пензенский район, с. Засечное, бульвар Прибрежный, д. 5 (дома введены в эксплуатацию). Рассрочка предоставляется ООО «С3 «Созвездие» без удорожания стоимости квартиры. Право собственности регистрируется после завершения выплат. Рассрочка на квартиры в строящихся домах действует до сдачи дома. Каждый вариант рассрочки рассматривается индивидуально.

Застройщики - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Термодом-групп», ООО «СЗ «Термодом-оптима», ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Новэлла-3», ООО «СЗ «Термодом-Стройсервис», ООО «СЗ «Термодом», ООО «СЗ «Ньютон», ООО «СЗ «ТермодомРиелт», ООО «СЗ «Сфера», ООО «СЗ «Термодом-гарант». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

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