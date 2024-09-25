Как дачнику не стать должником - рекомендации от «ТНС энерго Пенза»

25.09.2024 | 14:17

Время загородного отдыха подходит к концу, и пензенцы возвращаются в квартиры. «ТНС энерго Пенза» напоминает, как правильно завершить дачный сезон.

Перед возвращением в город следует проверить лицевой счет. Если есть задолженность - оплатить ее, это поможет избежать пеней и ограничения энергоснабжения.

В свое отсутствие нужно ежемесячно передавать показания, даже если они не изменились - иначе плату рассчитают «по среднему», что может привести к задолженности.

Удобный вариант - подключить электронную квитанцию и контролировать счета онлайн. На один e-mail можно получать квитанции и за квартиру, и за дачу.

К сожалению, не всех дачников такие простые правила могут обезопасить. Речь о тех, кто все еще не заключил прямой договор с «ТНС энерго Пенза». Пока садовод день в день и минута в минуту платит за свет и передает показания председателю, тот может стабильно копить долги за электроэнергию. Общая сумма просроченной задолженности садовых товариществ перед энергетиками уже превысила 4,4 млн рублей.

Антилидерами дачного сезона - 2024 среди неплательщиков стали:

- СНТ им. Мичурина - 2,3 млн руб.;

- СНТ «Лесное» - 956 тыс. руб.;

- СНТ «Сура» - 508 тыс. руб.;

- СНТ «Химик» - 421 тыс. руб.;

- СНТ «Дружба» - 304 тыс. руб.

Руководителям товариществ «ТНС энерго Пенза» настоятельно рекомендует погасить долги до встречи в суде. А вот жителям этих СНТ энергетики советуют еще раз взвесить все за и против и обезопасить себя, свою семью, участок, дом, приняв решение оплачивать счета за свет напрямую поставщику, минуя посредников.

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