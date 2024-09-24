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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 25 сентября

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25 сентября в Пензенской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, но местами возможны заморозки до -1...-3. Днем воздух прогреется до +17...+22, затем показатели опустятся до прежних отметок.

На протяжении суток будет дуть слабый юго-восточный ветер с порывами 4-9 метров в секунду.

Сухая солнечная погода связана с господством антициклона. Из-за отсутствия дождей в Пензенской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс).

Предки верили, что сильные утренние заморозки 25 сентября - к хорошему урожаю ржи. Если же до этого дня выпадал первый снег, ожидали небывалого урожая пшеницы.

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