Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 25 сентября

24.09.2024 | 22:00

25 сентября в Пензенской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, но местами возможны заморозки до -1...-3. Днем воздух прогреется до +17...+22, затем показатели опустятся до прежних отметок.

На протяжении суток будет дуть слабый юго-восточный ветер с порывами 4-9 метров в секунду.

Сухая солнечная погода связана с господством антициклона. Из-за отсутствия дождей в Пензенской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс).

Предки верили, что сильные утренние заморозки 25 сентября - к хорошему урожаю ржи. Если же до этого дня выпадал первый снег, ожидали небывалого урожая пшеницы.