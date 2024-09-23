В кузнецком сквере с новым арт-объектом установят камеру

23.09.2024 | 20:22

В сквере на пересечении улиц Стекловской и Кирова в Кузнецке, где на днях установили новый арт-объект в виде коня, вставшего на дыбы, появится камера видеонаблюдения.

Такое распоряжение глава города Сергей Златогорский сделал на совещании, которое состоялось в понедельник, 23 сентября.

«Уж если у кого что в голову зайдет, чтобы либо из своего кармана, либо, если малолетка, родителям пришлось раскошеливаться», - объяснил свою позицию чиновник.

По его словам, в Кузнецке «такое бывает». В качестве примера он привел недавно отремонтированный мост через реку Труев, где неизвестные уже посшибали перила.

«Вы же там сами ходите! Я уж не думаю, что с центра города туда специально пришли ломать вам перила. Это местные. А потом будете писать, что мост поломанный. А если не ломать, может, как-то так можно свою дурь угомонить?..» - высказался Сергей Златогорский.

Говоря о композиции с конем, он отметил: «Конь - это подкова, подкова - это счастье, поэтому я надеюсь, что сквер этот приживется. Это хороший талисман».