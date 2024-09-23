Рафика Ибрагимова наградили в правительстве Пензенской области

23.09.2024 | 17:09

В правительстве Пензенской области торжественно подвели итоги ежегодного соревнования «Лучший по профессии». В круглом зале собрали победителей престижного конкурса.

Лучшим штукатуром региона стал Алексей Калинин - сотрудник «Термодома». О своей победе он высказался скромно, пошутив: «Пришел, увидел, заштукатурил».

«Я переехал в Пензу не так давно из Саратова. В «Термодоме» приняли очень тепло, бригада хорошая. Могу сказать, что я счастлив», - отметил Алексей Калинин.

«Лучший по профессии» - знаковый конкурс для области. Кроме того, он популяризирует рабочие специальности. Поэтому на награждении отметили не только участников, но и предприятия, которые активно помогают раскрывать лучших.

Благодарственное письмо губернатора вручили генеральному директору «Термодома» Рафику Ибрагимову.

Строительный холдинг продолжает растить и развивать кадры в интересах области.

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