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Общество

В России хотят многократно увеличить штрафы водителям-нарушителям

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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Некоторые из них вырастут в несколько раз.

Документ гласит, что за отказ остановиться по требованию полицейского водителю придется заплатить от 7 000 до 10 000 рублей, раньше штраф составлял 500-800 рублей. За повторное нарушение есть риск лишиться прав на полгода.

Вырастет и сумма, которую автолюбитель должен будет отдать за игнорирование правил перевозки грузов.

«Если водитель не захочет проходить весовой и габаритный контроль машины, то он лишится 10 000 рублей и прав на полгода, а автовладелец - 100 000 рублей. Нарушение ПДД, игнорирование дорожных знаков и разметки в зоне контроля влечет за собой наложение штрафа на собственника фуры в размере 400 000 рублей», - пишет «Парламентская газета».

Срок давности для этих нарушений увеличится до года.

Идея внести законопроект возникла из-за того, что сейчас размеры штрафов сравнительно малы и водители не боятся нарушать правила.

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