Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 сен 2024|17:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Прогноз погоды на 23 сентября: пензенцам стоит одеться теплее

Печать
Telegram

В понедельник, 23 сентября, в Пензенской области будет по-осеннему прохладно. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы вероятны заморозки до -1...-4°С, а днем температура поднимется до +13...+18.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Осадков не предвидится.

В связи с похолоданием в ночные часы сотрудники регионального ГУ МЧС России просят жителей области быть внимательными и осторожными и напоминают, что в экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

23 сентября в народном календаре Петр и Павел Рябинники. Предки следили за рябиной. Считалось, что если ягод на деревьях много, то осень будет дождливой, а в ином случае - наоборот, сухой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте