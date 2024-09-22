Прогноз погоды на 23 сентября: пензенцам стоит одеться теплее

22.09.2024 | 16:20

В понедельник, 23 сентября, в Пензенской области будет по-осеннему прохладно. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы вероятны заморозки до -1...-4°С, а днем температура поднимется до +13...+18.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Осадков не предвидится.

В связи с похолоданием в ночные часы сотрудники регионального ГУ МЧС России просят жителей области быть внимательными и осторожными и напоминают, что в экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

23 сентября в народном календаре Петр и Павел Рябинники. Предки следили за рябиной. Считалось, что если ягод на деревьях много, то осень будет дождливой, а в ином случае - наоборот, сухой.