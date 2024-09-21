Назван срок начала реконструкции улицы Новоселов в Пензе

21.09.2024 | 13:07

Улицу Новоселов в пензенском микрорайоне Заря необходимо расширить. Такую задачу поставил губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства в пятницу, 20 сентября.

«Микрорайон активно развивается, ему необходима качественная 4-полосная дорога. Проектно-сметная документация готова, задачу должны начать решать в 2025 году», - уточнил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о реконструкции дороги на улице Новоселов актуален на протяжении нескольких лет. В 2022-м стало известно, что проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу.

Разработка предполагает расширение проезжей части до 4 полос движения с устройством тротуаров, наружного освещения, ливневой канализации.

Однако тогда же стало известно, что в бюджете Пензы до 2024 года средств на реализацию проекта нет.