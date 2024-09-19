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Общество

В Городищенском районе задержаны с поличным похитители лип

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В Чаадаевско-Куракинском участковом лесничестве (Городищенский район) злоумышленники незаконно выкопали 69 лип.

Они аккуратно замотали корни молодых деревьев в мешковину, пронумеровали каждое из них и поместили стволы в тракторный прицеп. Но в этот момент процесс похищения был прерван: липокрадов обнаружили и задержали государственные лесные инспекторы.

В Городищенском районе задержаны с поличным похитители лип

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 82 тыс. рублей.

«Материалы направлены в отдел полиции для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай попытки кражи деревьев из лесов региона. В октябре 2022 года житель Саратова приехал в Пензенскую область, чтобы найти подходящие для коммерческих целей растения. Он присмотрел их в том же Чаадаевском лесничестве и привез рабочих, которые по его указанию выкопали 107 лип. Разрешения на это у саратовца не было. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 138 408 рублей.

Саратовца задержали. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за похожие преступления, однако он не бросил свой нелегальный бизнес и продолжил торговать незаконно выкопанными деревьями. Ущерб пензенскому лесному хозяйству он возместил.

Случаи кражи лип из лесов фиксировались не только в Городищенском, но и в других районах области. Так, в феврале 2020-го в Камешкирском районе злоумышленники выкопали 158 лип, стволы которых не достигали диаметра 16 сантиметров. Ущерб лесному хозяйству составил 58 025 рублей.

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Источник — фото областного минлесхоза
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