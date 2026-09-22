От Горводоканала потребовали в срок восстановить благоустройство

Общество

От Горводоканала потребовали в срок восстановить благоустройство
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Глава Пензы Олег Денисов упрекнул Горводоканал в отставании от графика при восстановлении нарушенного благоустройства. Встреча с главным управляющим директором организации Герасимом Родиным состоялась во вторник, 22 сентября.

С начала года Горводоканал привел в порядок после разрытий 377 участков с асфальтовым покрытием и 343 с грунтовым, отремонтировал 438 колодцев.

«Несмотря на большой объем выполненных работ, сохраняется отставание. Все плановые объекты с колодцами и просадками должны быть приведены в нормативное состояние за сентябрь-октябрь, чтобы не уходить в зиму с неблагоустроенными участками. Это вопрос безопасности и комфорта наших горожан», - предупредил Олег Денисов.

Он напомнил об административной ответственности за нарушение сроков и нацелил городское управление ЖКХ держать вопрос на контроле.

От Горводоканала потребовали в срок восстановить благоустройство

По данным администрации Пензы, в ближайшее время ресурсники завершат ремонт колодцев на улице Красной. На очереди - объекты на Урицкого и Набережной Реки Мойки.

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