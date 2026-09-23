В Пензенской области сохраняется высокая активность клещей

Общество

В Пензенской области сохраняется высокая активность клещей
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В Пензенской области за неделю с 17 по 23 сентября зарегистрировали 132 пострадавших от укусов клещей (в предыдущем отчете - 134), в том числе 55 детей младше 14 лет (было 40).

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 23-го числа.

Всего с начала сезона активности к медикам с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 2 865 человек, из них 889 - дети.

К 23 сентября на зараженность возбудителями ИКБ в лаборатории исследовали 1 653 клеща, снятых с людей; результаты 384 проб (23,2%) оказались положительными.

По официальным данным, с начала года в Пензенской области зарегистрировали 69 случаев боррелиоза (в конце августа насчитывалось 44): 47 - в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 4 - в Шемышейском районе, 3 - в Кузнецке, 2 - в Бессоновском районе, по 1 - в Спасском, Городищенском, Пачелмском и Сосновоборском.

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