Пензенские липы довели саратовца до суда

14.09.2023 | 11:27

32-летний житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на кражу деревьев.

В октябре 2022 года мужчина прибыл в Пензенскую область, чтобы найти подходящие для коммерческих целей растения. Их он увидел в Городищенском районе, на территории Куракинского участка Чаадаевско-Куракинского лесничества.

Саратовец привез рабочих и дал им устное указание выкопать липы без повреждения корней. Разрешение на это у мужчины не было. О том, что совершают преступление, нанятые люди не знали.

«Рабочие исполнили поручение: выкопали 107 деревьев объемом 20,33 куб. м и обмотали их корневую систему, приготовив для дальнейшей перевозки. Однако их противоправные действия были выявлены государственными лесными инспекторами ГКУ ПО «Чаадаевское лесничество», проводившими патрулирование лесного массива», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 138 408 рублей.

Саратовца задержали. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за похожие преступления. Однако мужчина не извлек урока и продолжил торговать незаконно выкопанными деревьями.

Свою вину злоумышленник признал и возместил причиненный ущерб.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его готовится рассмотреть суд. Саратовцу грозит до 2 лет лишения свободы.