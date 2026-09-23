Названы адреса в Пензе, где 24 сентября отключат свет

На четверг, 24 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Пенза-III, Терновка, Ахуны, Заря, отдельные дома на улице Лодочной и в Лодочном проезде.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- пр-д Горочный, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные),20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60(четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20.

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде.

С 9:00 до 16:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-20, 22-32, 34, 36;

- 1-й Воронежский пр-д, 1-22; 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35; 3-й

Воронежский пр-д, 1-16;

- ул. Новгородская, 1-11;

- ул. Павлика Морозова, 1-8;

- пр-д Павлика Морозова, 32;

- ул. Пушкари, 5 (корп. 1);

- ул. Ростовская, 18-43, 45-57 (нечетные), к/н 665.

С 10:00 до 12:00:

- Ахунский переезд, 38, 39;

- Кордон Сурка, 1, 1а, 2-10 (четные), 20, 20Б, 24, 27а, 29, 30, 34, кад. 5829;

- ул. Молодогвардейская, 6;

- ул. Ольховая, 6а, 10.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Новоселов, 142;

- 1-й Садовый пр-д, 1-11, 13, 15; 2-й Садовый пр-д, 1, 1а, 3-8, 10-13, 15-18; 3-й Садовый пр-д, 1-7, 10-16, 18; 4-й Садовый пр-д, 2-4, 6-9, 11-16, уч. 19уч, з/у: 5, 17; 5-й Садовый пр-д, 5, 7;

- СНТ «Заря», стр. 60, уч.: 264, 491.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.