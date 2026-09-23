Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

Сотрудники «Пензавтодора» наполовину выполнили работы по подготовке главного городского фонтана на улице Московской к зиме.

Консервацию начали 14 сентября.

К 23-му числу завершили демонтаж форсунок и скиммеров, предназначенных для регулирования перелива воды, зашили деревянным настилом половину чаши и одну из плоскостных зон.

«Кстати, с пешеходных зон демонтируют крышки DMX-насосов для их последующей очистки и мойки», - сообщили в мэрии.

Когда деревянный короб над фонтаном будет полностью собран, его укроют тентом. Работы планируется завершить до конца сентября.

В 2025 году фонтан начали готовить к холодам тоже в середине сентября, как и в предыдущие несколько лет.