Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

Общество

Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб
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Сотрудники «Пензавтодора» наполовину выполнили работы по подготовке главного городского фонтана на улице Московской к зиме.

Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

Консервацию начали 14 сентября.

К 23-му числу завершили демонтаж форсунок и скиммеров, предназначенных для регулирования перелива воды, зашили деревянным настилом половину чаши и одну из плоскостных зон.

Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

«Кстати, с пешеходных зон демонтируют крышки DMX-насосов для их последующей очистки и мойки», - сообщили в мэрии.

Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

Когда деревянный короб над фонтаном будет полностью собран, его укроют тентом. Работы планируется завершить до конца сентября.

Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

В 2025 году фонтан начали готовить к холодам тоже в середине сентября, как и в предыдущие несколько лет.

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