Над главным фонтаном Пензы наполовину собрали короб

Сотрудники «Пензавтодора» наполовину выполнили работы по подготовке главного городского фонтана на улице Московской к зиме.
Консервацию начали 14 сентября.
К 23-му числу завершили демонтаж форсунок и скиммеров, предназначенных для регулирования перелива воды, зашили деревянным настилом половину чаши и одну из плоскостных зон.
«Кстати, с пешеходных зон демонтируют крышки DMX-насосов для их последующей очистки и мойки», - сообщили в мэрии.
Когда деревянный короб над фонтаном будет полностью собран, его укроют тентом. Работы планируется завершить до конца сентября.
В 2025 году фонтан начали готовить к холодам тоже в середине сентября, как и в предыдущие несколько лет.