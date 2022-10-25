В Городищенском районе браконьеры выкопали 107 лип

25.10.2022 | 15:38

В понедельник, 24 октября, в Чаадаевско-Куракинском участковом лесничестве (Городищенский район) государственные лесные инспекторы обнаружили факт незаконной выкопки 107 лип.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 140 тысяч рублей.

Лица, которые совершили данное незаконное выкапывание, установлены.

«Материалы направлены в отдел полиции по Городищенскому району для привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства по Пензенской области.

Это не первый случай, когда в лесах Сурского края злоумышленники выкапывают деревья. В 2021 году, а также с января по март 2022-го лесные инспекторы выявили 13 подобных фактов. Ущерб оценили в 384 413 рублей.

В июле 2021 года от действий жителя Саратовской области пострадали липы, растущие в лесах Городищенского района. Мужчина выкопал 84 дерева. Суд признал его виновным и постановил возместить ущерб в размере 85 953 рубля.