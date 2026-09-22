В Маньчжурии временно изменят схему организации движения

Общество

В Маньчжурии временно изменят схему организации движения
Печать
Max

В Пензе со среды, 23 сентября, изменят схему организации движения на участке улицы Луговой (Маньчжурия) - закроют проезд от улицы Перекоп до улицы Демьяна Бедного.

В Маньчжурии временно изменят схему организации движения

Запланирована прокладка трубопровода, пояснили в городской администрации.

Предполагается, что ограничение будет действовать по 13 октября. Автолюбителей просят учитывать эту информацию при построении маршрутов.

Ранее стало известно, что в Пензе ограничили движение на участке улицы Бакунина. Проводятся аварийные ремонтные работы на тепломагистрали в районе жилого дома № 150.

Движение перекрыто до 27 сентября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие водитель ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!