В Маньчжурии временно изменят схему организации движения

В Пензе со среды, 23 сентября, изменят схему организации движения на участке улицы Луговой (Маньчжурия) - закроют проезд от улицы Перекоп до улицы Демьяна Бедного.

Запланирована прокладка трубопровода, пояснили в городской администрации.

Предполагается, что ограничение будет действовать по 13 октября. Автолюбителей просят учитывать эту информацию при построении маршрутов.

Ранее стало известно, что в Пензе ограничили движение на участке улицы Бакунина. Проводятся аварийные ремонтные работы на тепломагистрали в районе жилого дома № 150.

Движение перекрыто до 27 сентября.