23 сентября жителей Пензенской области ждет теплый день

Общество

23 сентября жителей Пензенской области ждет теплый день
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В среду, 23 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на среду столбики уличных термометров покажут +8...+13 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем синоптики обещают +21...+26 . В ночь на четверг будет +11...+16 градусов, по-прежнему без осадков.

В народном календаре 23 сентября - Петр и Павел Рябинники. На Руси в это время по рябине судили о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

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