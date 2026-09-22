23 сентября жителей Пензенской области ждет теплый день

В среду, 23 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на среду столбики уличных термометров покажут +8...+13 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем синоптики обещают +21...+26 . В ночь на четверг будет +11...+16 градусов, по-прежнему без осадков.

В народном календаре 23 сентября - Петр и Павел Рябинники. На Руси в это время по рябине судили о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.