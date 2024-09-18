Взрывы, стрельба, БПЛА: в Городищенском районе пройдут учения

19-20 сентября в Городищенском районе проведут тактико-специальные учения, во время которых задействуют силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом в регионе.
«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредила пресс-служба областного УФСБ России.
Во время учений возможно частичное ограничение движения транспорта в Городище, Чаадаевке и Нижней Елюзани.
В начале сентября сотрудники полиции, МЧС и ФСБ участвовали в учениях в Сосновоборске.
Вместе с персоналом школы № 3 они отработали действия по освобождению заложников и минимизации последствий террористического акта.
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