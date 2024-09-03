В Сосновоборске учителя отработали действия при захвате заложников

03.09.2024 | 11:10

В сосновоборской школе № 3 отработали действия персонала при захвате заложников. К зданию учреждения приехали сотрудники полиции, МЧС и ФСБ.

Во время тренировки участники пытались остановить террористов.

«В процессе отработаны вопросы проведения аварийно-спасательных работ по минимизации последствий террористического акта», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ России.

Ранее 390 образовательных организаций Пензенской области приняли участие во всероссийских учениях. Отрабатывался сценарий при захвате заложников и получении сигнала «Внимание всем!» с сообщением о воздушной тревоге.

«Они способствуют отработке навыков действий педагогов в чрезвычайных ситуациях и алгоритмов действий по сохранению жизни и здоровья обучающихся», - отметили в областном министерстве образования.