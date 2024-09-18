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Общество

В Пензенской области ожидаются заморозки

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По данным Приволжского УГМС, ночью и утром в четверг, 19 сентября, в Пензенской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0...-2.

При этом разница между ночными и дневными температурами составит 20-25 градусов. Такие перепады синоптики объясняют уменьшением светового дня.

Несмотря на понижение температуры до отрицательных показателей, в регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим.

По прогнозам синоптиков, дождей не предвидится до начала октября. С 19 по 23 сентября в Пензенской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность леса - V класс. В регионе запрещено разводить костры и сжигать мусор, заниматься пожароопасными работами с использованием открытого огня, за исключением случаев, когда это делается в специально отведенных и оборудованных местах.

По данным сервиса Gismeteo.ru, суббота, 21 сентября, станет последним днем, когда воздух прогреется до +23. После этого дневные температуры будут составлять +16...+20 градусов, ночные - 0...+10.

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Источник — фото pixabay.com
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