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Общество

19 сентября пензенцев ждут холодная ночь и теплый день

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В четверг, 19 сентября, в Пензенской области ожидается холодная ночь, но день выдастся теплым. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы вероятны заморозки до 0...-2 °С, а днем температура поднимется до +23...+25.

Ветер будет слабым. Осадков не предвидится.

Ранее жителей региона предупредили, что до 23 сентября на территории Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс). Запрещено разводить костры и сжигать мусор, заниматься работами с использованием открытого огня, за исключением случаев, когда это делается в специально отведенных и оборудованных местах.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день. Предки следили, как падают листья с осины: если вверх внешней стороной - к холодной зиме, если внутренней - к теплой.

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