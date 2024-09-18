19 сентября пензенцев ждут холодная ночь и теплый день

18.09.2024 | 22:00

В четверг, 19 сентября, в Пензенской области ожидается холодная ночь, но день выдастся теплым. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы вероятны заморозки до 0...-2 °С, а днем температура поднимется до +23...+25.

Ветер будет слабым. Осадков не предвидится.

Ранее жителей региона предупредили, что до 23 сентября на территории Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс). Запрещено разводить костры и сжигать мусор, заниматься работами с использованием открытого огня, за исключением случаев, когда это делается в специально отведенных и оборудованных местах.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день. Предки следили, как падают листья с осины: если вверх внешней стороной - к холодной зиме, если внутренней - к теплой.