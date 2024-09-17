Траншевая ипотека: ежемесячный взнос от 10 тыс. на квартиру

17.09.2024 | 11:55

Сегодня государство субсидирует процентную ставку только по семейной ипотеке. Что делать тем, кто не подпадает под ее условия, но планировал покупку в новостройке?

Группа компаний «Территория жизни» предлагает рассмотреть возможность оформления траншевой ипотеки с ежемесячным платежом от 10 000 рублей и первоначальным взносом от 15%.

Чем она отличается от обычной?

«ГК «Территория жизни» совместно с партнером, банком СБЕР, запускает программу покупки новостройки с использованием траншевой ипотеки. Она подойдет молодоженам, которые могут позже ее рефинансировать, снизив ставку после рождения ребенка. Данная программа удобна для тех, кто ждет притока крупных денежных средств, которые можно внести в качестве остатка суммы первоначального взноса. Это отличное предложение для тех, кто инвестирует в недвижимость», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Траншевая ипотека предполагает, что заемщик несет основные расходы по кредиту после того, как дом введен в эксплуатацию. До этого покупатель передает банку символические суммы.

При оформлении сделки все стороны остаются в плюсе. Заемщик становится собственником объекта недвижимости и при этом платит минимальную сумму. Можно спокойно продолжать снимать жилье в период строительства, копить на ремонт или ожидать поступления средств от реализации другой недвижимости.

Вот причины, по которым стоит выбрать именно эту программу от «Территории жизни»:

- комфортный платеж от 10 000 рублей ежемесячно, независимо от метража квартиры,

- заемщик сразу становится собственником объекта недвижимости,

- первоначальный взнос - от 15,1% (клиент может внести и больше в зависимости от своих возможностей),

- фиксация цены (стоимость квартиры сохраняется на весь период сделки).

Дополнительная причина - наличие полностью готовой отделки «Все включено» в квартирах.

Вот что о ней говорят новоселы. «Приемка прошла замечательно. Все уютно, в квартире выполнен клининг. Мне понравился лаконичный дизайн, который помогает людям самим выбрать индивидуальный стиль. Из окон открывается прекрасный вид на микрорайон, лес, озеро», – рассказала обладательница нового жилья Карина.

«Отделка очень хорошая, все качественно и в комплекте, по планировке все устроило. У нас двое детей, поэтому специально выбирали квартиру с большой кухней, в которой уже есть гарнитур и бытовая техника», - поделился житель «Лугометрии» Андрей Егоров.

Радостные эмоции несложно понять: люди приобрели квартиру, которая полностью готова к заселению. Стены комнат оклеены обоями под покраску, на полу уложен светлый прочный ламинат. Есть натяжные потолки с точечными светильниками.

В санузле - новая качественная сантехника. Стены выложены кафелем, на полу керамогранит. Есть стиральная машина.

Кухня в комплектации «Все включено» - главная комната. В ней уже установлен гарнитур. Дверцы укомплектованы фурнитурой, доводчиками для плавного и бесшумного закрытия. Для бытовых приборов подключены розетки. Выложен фартук, цвет которого гармонирует с гарнитуром и оформлением комнаты. В отделку входит бытовая техника бренда De Luxe, которая уже готова к эксплуатации.

Отмена ипотеки с государственной поддержкой не повод отказаться от покупки квартиры, группа компаний «Территория жизни» готова предложить альтернативные решения.

Посмотреть квартиру можно благодаря рум-туру.

Больше о траншевой ипотеке расскажет менеджер ГК «Территория жизни». Также можно прийти в офисы застройщика, которые работают с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, и ул. Яшиной, 12.

Чтобы оставить заявку, достаточно заполнить форму по ссылке.

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1 481 от 11.08.2015.

Условия распространяются на стандартную программу. Ставка по стандартной программе от 20,6%. Возможно частичное досрочное погашение первого транша. Второй транш перечисляется не позднее, чем за три месяца до срока ввода объекта в эксплуатацию. Сумма кредита по стандартной программе - до 6 млн. Минимальный первоначальный взнос - от 15,1%. Программа распространяется на строящиеся объекты.

Сумма ипотечного кредита делится на два транша: 10% выплачиваются сразу после заключения договора и 90% - не позднее, чем за три месяца до даты ввода объекта в эксплуатацию. Проценты начисляются не на всю сумму кредита, а только на 10% от нее, благодаря чему ежемесячный платеж на этот период будет существенно снижен. Минимальный ежемесячный платеж - от 10 000 рублей.

Валюта - рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование жизни, электронная регистрация, нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 16.09.2024 по 30.09.2024 включительно.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия». Проектная декларация размещена на сайте нашдом.рф.

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