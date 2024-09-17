Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 18 сентября

17.09.2024 | 22:00

18 сентября в Пензенской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +4...+9 градусов, к обеду воздух прогреется до +19...+24, а поздним вечером похолодает до +2...+7.

Существенные перепады между ночными и дневными показателями синоптики объяснили сокращением светового дня.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер - от слабого до умеренного, с порывами до 10 метров в секунду.

Предки верили: если в этот день до восхода солнца тучи красные - быть ветру и дождю.