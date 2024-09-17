Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 18 сентября

18 сентября в Пензенской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут +4...+9 градусов, к обеду воздух прогреется до +19...+24, а поздним вечером похолодает до +2...+7.
Существенные перепады между ночными и дневными показателями синоптики объяснили сокращением светового дня.
На протяжении суток будет дуть восточный ветер - от слабого до умеренного, с порывами до 10 метров в секунду.
Предки верили: если в этот день до восхода солнца тучи красные - быть ветру и дождю.
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