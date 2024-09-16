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Общество

Нутрициолог объяснил, почему вода - это ключ к детоксикации

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Современный образ жизни, стрессы, нездоровая пища и перекусы - все это приводит к накоплению токсинов в организме. И одним из самых доступных и эффективных способов очищения является питьевой режим.

Рецепт прост - нужно ежедневно употреблять качественную чистую воду. По мнению специалистов, чтобы сделать детоксикацию максимально эффективной, важно не только пить достаточно (около 2-3 литров в день), но и дополнить это другими полезными привычками: умеренными физическими нагрузками, полноценным сном, здоровым питанием.

Нутрициолог Екатерина Чистякова рекомендует в течение пары часов настаивать воду с сезонными фруктами: яблоками, арбузом, клубникой. При этом кувшин не следует убирать в холодильник. Чтобы фрукты поделились полезными веществами, хватит комнатной температуры.

Специалисты советуют даже заменить один прием пищи такой водой, если есть задача сбросить лишний вес или очистить организм от токсинов. Уменьшить чувство голода помогут цитрусовые в сочетании со свежим огурцом.

Важно выбрать качественную живую воду. В Пензенской области есть артезианский источник «Ключ здоровья». Вода, очищенная природой, имеет сбалансированный минеральный состав. Она богата сульфатами, кальцием, калием, магнием, натрием - микроэлементами, необходимыми для здоровья пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной и костно-мышечной систем. Сразу после подъема с глубины 180 метров ее развозят по киоскам «Ключ здоровья», находящимся рядом с жилыми домами. Заказать доставку можно через сервис «Торнадо».

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