17 сентября в Пензенской области будет тепло и малооблачно

16.09.2024 | 21:27

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 17 сентября, в Пензенской области будет по-прежнему малооблачно и без осадков.

Прогнозируется восточный ветер 8-13 м/с.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до +8...+13 градусов. В дневное время он поднимется до +21...+26. Когда солнце сядет, снова похолодает, до +3...+8 градусов.

В народном календаре 17 сентября Неопалимая Купина. На Руси верили: если этот день дождливый, то осень будет сухой.

Также подмечали: мало грибов на Неопалимую Купину - к суровой и снежной зиме.