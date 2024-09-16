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Общество

17 сентября в Пензенской области будет тепло и малооблачно

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По данным Приволжского УГМС, во вторник, 17 сентября, в Пензенской области будет по-прежнему малооблачно и без осадков.

Прогнозируется восточный ветер 8-13 м/с.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до +8...+13 градусов. В дневное время он поднимется до +21...+26. Когда солнце сядет, снова похолодает, до +3...+8 градусов.

В народном календаре 17 сентября Неопалимая Купина. На Руси верили: если этот день дождливый, то осень будет сухой.

Также подмечали: мало грибов на Неопалимую Купину - к суровой и снежной зиме.

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