Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Офтальмологам в детских поликлиниках Пензы облегчили работу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В двух детских поликлиниках Пензы, № 1 и 6, появились новые автоматические диоптриметры. Оборудование необходимо для подбора нужных корректирующих линз и точного определения их типа.

Автоматический диоптриметр измеряет силу линзы, установленную в очковую оправу, а также расстояние между оптическими центрами левой и правой линз.

«Необходимость в применении данного оборудования актуальна в тех случаях, когда ребенок или родители не помнят величину диоптрий и межзрачковое расстояние, а рецепт был утерян», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее подобные измерения офтальмологи проводили вручную. Новые диоптриметры сократят время оценки качества линзы и облегчат процесс подбора очков детям.

На покупку приборов из областного бюджета выделили более 250 тыс. рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте