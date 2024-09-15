Офтальмологам в детских поликлиниках Пензы облегчили работу

15.09.2024 | 13:58

В двух детских поликлиниках Пензы, № 1 и 6, появились новые автоматические диоптриметры. Оборудование необходимо для подбора нужных корректирующих линз и точного определения их типа.

Автоматический диоптриметр измеряет силу линзы, установленную в очковую оправу, а также расстояние между оптическими центрами левой и правой линз.

«Необходимость в применении данного оборудования актуальна в тех случаях, когда ребенок или родители не помнят величину диоптрий и межзрачковое расстояние, а рецепт был утерян», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее подобные измерения офтальмологи проводили вручную. Новые диоптриметры сократят время оценки качества линзы и облегчат процесс подбора очков детям.

На покупку приборов из областного бюджета выделили более 250 тыс. рублей.