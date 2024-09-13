14 сентября порадует пензенцев солнцем и теплом

13.09.2024 | 22:00

В субботу, 14 сентября, пензенцев снова ждет солнечная и теплая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ожидается, что температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов, днем поднимется до +25...+27.

Ветер подует с востока со скоростью до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

«В предстоящий период в Пензенском регионе сохранится влияние обширного сибирского антициклона. С востока продолжит поставляться сухой и хорошо прогретый воздух. Поэтому характер погоды не изменится: на улице все так же солнечно и тепло», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

14 сентября в народном календаре - Семин день. Согласно приметам, холодное утро говорит о том, что скоро придут морозы. Ясный день предвещает теплую осень и мягкую зиму.