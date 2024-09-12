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Общество

Прогноз на 13 сентября: бабье лето продолжается

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 13 сентября, в Пензенской области будет малооблачно, без осадков. В регионе продолжает господствовать обширный сибирский антициклон.

Прогнозируется юго-восточный ветер (7-12 м/с).

В ночь на пятницу за окном будет +11...+16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметок +23...+28, а затем снова опустится - до +8...+13 градусов.

В народном календаре 6 сентября - Куприянов день, Журавлиное вече. На Руси, увидев птиц, улетающих на юг, ожидали, что снегопады начнутся рано.

Также подмечали: одуванчик в это время цветет к теплой и долгой осени, а если домашние гуси и куры нахохлились - впереди непогода.

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