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Общество

Нетрезвые жители региона стали реже совершать преступления

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В Пензенской области отметили сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

С января по август этого года в регионе зарегистрировали 1 373 таких деяний. За аналогичный период 2023-го зафиксировали 1 749 преступлений.

Такую статистику, опираясь на данные УМВД России по области, обнародовало региональное министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, отметив, что безопасных доз алкоголя не существует.

Напомним, с 9 по 15 сентября в стране объявлена неделя сокращения потребления алкоголя.

11 сентября в Пензе отметили День трезвости. К празднику приурочили мотозаезд клуба «Ночные волки Пенза», а также кавер-фестиваль у Дома молодежи.

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