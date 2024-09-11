Нетрезвые жители региона стали реже совершать преступления

11.09.2024 | 20:40

В Пензенской области отметили сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

С января по август этого года в регионе зарегистрировали 1 373 таких деяний. За аналогичный период 2023-го зафиксировали 1 749 преступлений.

Такую статистику, опираясь на данные УМВД России по области, обнародовало региональное министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, отметив, что безопасных доз алкоголя не существует.

Напомним, с 9 по 15 сентября в стране объявлена неделя сокращения потребления алкоголя.

11 сентября в Пензе отметили День трезвости. К празднику приурочили мотозаезд клуба «Ночные волки Пенза», а также кавер-фестиваль у Дома молодежи.