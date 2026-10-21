В Пензе отоплением снабжаются все школы и детсады

Общество

В Пензе отоплением снабжаются все школы и детсады
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Вечером в среду, 21 октября, глава города Олег Денисов подвел итоги 8-го дня запуска отопления.

«Объекты образования подключены на 100%. Также отапливается 98% зданий медицинских организаций, 97% жилого фонда», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Накануне ресурс поступал в 90% объектов образования, здравоохранения, многоквартирных жилых домов.

По ведомствам минкультуры и минспорта показатель составил 100%, по линии управления культуры, городского спорткомитета и соцучреждениям превысил 80%.

«Движемся к поставленной цели - обеспечить теплоносителем все дома и учреждения в течение 10 дней», - заключил Олег Денисов.

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