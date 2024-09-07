Сетевое издание|18+|Суббота|7 сен 2024|17:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе День трезвости отметят мотозаездом и кавер-фестивалем

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 11 сентября, в Пензе пройдет акция «Трезвость: свобода, уверенность, успех», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости.

Она откроется мотозаездом клуба «Ночные волки Пенза» в 16:00. Старт - от ТЦ «Коллаж».

День независимости от алкоголя продолжится в 17:00 кавер-фестивалем у Дома молодежи (Кирова, 51).

Акцию поддержали члены медицинского исторического общества «Архи Мед». Креативную часть представителей врачебной профессии на фестивале представят музыкальные команды «Резус-фактор» и «Дофамин».

«Также на концерте выступит пензенская хэви-метал-группа ERASE», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте