В Пензе День трезвости отметят мотозаездом и кавер-фестивалем

07.09.2024 | 11:57

В среду, 11 сентября, в Пензе пройдет акция «Трезвость: свобода, уверенность, успех», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости.

Она откроется мотозаездом клуба «Ночные волки Пенза» в 16:00. Старт - от ТЦ «Коллаж».

День независимости от алкоголя продолжится в 17:00 кавер-фестивалем у Дома молодежи (Кирова, 51).

Акцию поддержали члены медицинского исторического общества «Архи Мед». Креативную часть представителей врачебной профессии на фестивале представят музыкальные команды «Резус-фактор» и «Дофамин».

«Также на концерте выступит пензенская хэви-метал-группа ERASE», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.