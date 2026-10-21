В минздраве объяснили, почему нет самозаписи к гастроэнтерологу

Пензенцы не могут самостоятельно записаться на прием к врачу-гастроэнтерологу по объективным причинам. Разъяснения дали в региональном минздраве.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступил вопрос от горожанки, которой необходимо регулярное обследование у профильного специалиста.

«Меня посылают записаться к терапевту. 5 октября я смогла записаться к терапевту только на 25-е число. Это значит, что 25-го мы с терапевтом будем записываться к гастроэнтерологу на какое число? А бог его знает - потому что к нему очень трудно попасть! Как можно записаться к гастроэнтерологу, минуя терапевта и быстро?» - поинтересовалась пензячка.

В областном минздраве сообщили, что гастроэнтеролог не входит в перечень специалистов, к которым открыта саморегистрация.

«Запись к врачу данной специальности возможна только по направлению врача-терапевта, врача общей практики, врача-специалиста другого профиля при наличии показаний», - говорится в письме.

Время ожидания приема врача-терапевта не должно превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию, добавили в ведомстве.