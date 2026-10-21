22 октября погода в Пензенской области не изменится

В четверг, 22 октября, в Пензенской области будет малооблачно. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на четверг температура опустится до -1...-6 градусов, осадки не прогнозируются.

Днем воздух прогреется до +9...+14. В ночь на пятницу будет -3...+2 градуса, по-прежнему без осадков.

В народном календаре 22 октября - Яков Дровопилец. Примета гласит: если к этому дню не опали вишневые листья, будет оттепель; если случилась гололедица - скоро пойдет дождь.