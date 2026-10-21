В Пензенской области отыскали 11 человек, скрывавшихся от наказания

В Пензенской области задержали 11 осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний. Таким стал итог 2-го этапа федерального мероприятия «Розыск», уточнили в региональном УФСИН.

Кроме того, найдены и задержаны 6 человек, скрывавшиеся от органов дознания, следствия и суда.

Розыск провели сотрудники региональных управлений ФСБ, ФССП и ФСИН во взаимодействии с представителями МВД и Росгвардии.

За первое полугодие 2026-го в Пензенской области задержали более 70 человек, игнорировавших решения суда или скрывавшихся от наказания.

63 человека проходили по разыскным делам, еще 10, включая числившихся в федеральном розыске, удалось отыскать без заведения дел. В частности, задержан уроженец Волгоградской области, который скрывался от правосудия больше 3 лет.