На Западной Поляне перекроют участок улицы Мира

11.09.2024 | 10:01

В Пензе на время закроют участок улицы Мира перед перекрестком с Окружной. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение транспорта будет запрещено с 21:00 11 сентября до 7:00 12-го. Причина - ремонт проезжей части. Таким образом, отрезок Мира от Окружной до Ленинградской не будет иметь сквозного проезда.

«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - отметили в мэрии, уточнив, что для объезда следует использовать дорогу по улице Попова.

О ремонте улицы Мира речь шла на совещании в администрации 10 сентября.

«Пока позволяет погода, нужно все силы бросить на восстановление покрытия, где это необходимо, чтобы предупредить дальнейшие разрушения», - заявил глава Пензы Александр Басенко.