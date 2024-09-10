Маршрут № 27 планируют перевести на регулируемый тариф

10.09.2024 | 19:49

Маршрут № 27 (мясокомбинат - ТЦ «Мега Пенза») планируют перевести на регулируемый тариф, заключив госконтракт с перевозчиком. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

В последние дни пензенцы обсуждают обновление автопарка на маршрутах № 66, 93 и 149. Подписчица телеграм-канала Penzainform попросила пустить хотя бы 1 большой автобус по маршруту № 27.

Представитель министерства ответил ей, что сейчас на линии задействованы все имеющиеся микроавтобусы.

«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей на маршруте № 27 планируется задействовать автобусы среднего класса. Планируемый срок реализации - 2025–2026 год», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об аналогичных планах на маршрут № 34.