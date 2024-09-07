В Пензе росгвардейцы патрулируют улицы у избирательных участков

07.09.2024 | 12:15

В Пензе в дни проведения выборов сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области проверяют избирательные участки и патрулируют прилегающие к ним общественные пространства.

Как сообщили в ведомстве, бойцы готовы незамедлительно отреагировать на возможные правонарушения и обеспечить безопасность людей.

В пресс-службе отметили, что руководителям предприятий, торгующих оружием, рекомендовано с 6 по 8 сентября усилить контроль за его сохранностью и ограничить оборот.

Еще до начала голосования росгвардейцы обследовали избирательные участки и проконтролировали соблюдение требований антитеррористической защищенности и безопасности жителей региона.

Правоохранители изучили паспорта безопасности зданий, в которых проводится голосование, проверили наличие датчиков сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения.

Особое внимание уделялось тестированию кнопок экстренного вызова групп задержания Росгвардии.