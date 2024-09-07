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Общество

В Пензе росгвардейцы патрулируют улицы у избирательных участков

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В Пензе в дни проведения выборов сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области проверяют избирательные участки и патрулируют прилегающие к ним общественные пространства.

В Пензе росгвардейцы патрулируют улицы у избирательных участков

Как сообщили в ведомстве, бойцы готовы незамедлительно отреагировать на возможные правонарушения и обеспечить безопасность людей.

В Пензе росгвардейцы патрулируют улицы у избирательных участков

В пресс-службе отметили, что руководителям предприятий, торгующих оружием, рекомендовано с 6 по 8 сентября усилить контроль за его сохранностью и ограничить оборот.

В Пензе росгвардейцы патрулируют улицы у избирательных участков

Еще до начала голосования росгвардейцы обследовали избирательные участки и проконтролировали соблюдение требований антитеррористической защищенности и безопасности жителей региона.

В Пензе росгвардейцы патрулируют улицы у избирательных участков

Правоохранители изучили паспорта безопасности зданий, в которых проводится голосование, проверили наличие датчиков сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения.

Особое внимание уделялось тестированию кнопок экстренного вызова групп задержания Росгвардии.

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Источник — видео, фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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