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Общество

8 сентября синоптики обещают солнце и тепло

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В воскресенье, 8 сентября, синоптики обещают жителям Пензенской области теплую и солнечную погоду.

По прогнозам Приволжского УГМС, день будет малооблачным, без осадков.

Ветер сменит направление с северного на северо-восточное. Ночью он будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем усилится до 6-11 м/с.

В темное время суток термометр покажет +5...+10 градусов, к середине дня воздух прогреется до +23... +28.

По народным приметам, если к 8 сентября не опали листья с березы и дуба, зима выдастся суровой. А обилие опят в лесу говорило о том, что бабьего лета ждать не стоит.

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