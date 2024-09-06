Онколог: 400 граммов овощей в день помогут предотвратить рак

06.09.2024 | 08:27

Овощи, фрукты и зелень в ежедневном рационе - один из способов профилактики онкозаболеваний, поскольку содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Также они способствуют снижению общего потребления калорий и предотвращают ожирение, входящее в список факторов риска развития рака.

Об этом рассказала заведующая отделом скрининговых программ и профилактики злокачественных новообразований Красноярского краевого онкодиспансера Валерия Комиссарова. Советы эксперта опубликованы на сайте aif.ru.

«Каждый день желательно съедать как минимум 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов», - уточнила врач.

По ее словам, в первую очередь следует выбирать овощи, богатые антиоксидантами, - брокколи, белокочанную, брюссельскую капусту, морковь, помидоры, баклажаны, свеклу, болгарский перец, артишок, шпинат, тыкву, лук, чеснок, зеленые листовые овощи. Максимальный эффект достигается при употреблении их в свежем виде либо после недолгой обработки паром.

Витамин А защищает организм от рака толстой кишки, предстательной и молочных желез, легких и желудка. В желтом перце, моркови, тыкве, сладком картофеле (батате) содержится большое количество бета-каротина, который в организме превращается в этот витамин.

Очистить организм от токсинов помогут чеснок и лук. Чеснок активирует лейкоциты, поглощающие и уничтожающие раковые клетки, и содержит серу, необходимую для функционирования печени. Лук действует примерно так же, но в меньшей степени.

Валерия Комиссарова рекомендует готовить овощи на пару - тушить, запекать или варить. При такой обработке сохраняется больше витаминов и полезных веществ, чем при жарке.

Полезными приправами, повышающими иммунитет, признаны чеснок, имбирь, карри, базилик, розмарин, куркума и кориандр.