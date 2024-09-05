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Общество

Во время масштабного рейда в Кузнецке попался пьяный угонщик

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В среду, 4 сентября, сотрудники регионального управления Госавтоинспекции провели масштабный рейд на дорогах в Кузнецке и Кузнецком районе. Его цель - пресечь нарушения ПДД и предотвратить аварии.

Так, во втором по величине городе области остановили Lifan, за рулем которого находился пьяный водитель. При составлении протокола выяснилось, что машину угнали с территории гаражного массива.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств», - пояснили в УГАИ УМВД РФ по Пензенской области.

В селе Махалино на дороге попались подростки на мотоциклах.

«Транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку, в отношении подростков применены меры в соответствии с требованиями КоАП РФ. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. В дальнейшем были приняты меры в отношении родителей несовершеннолетних, составлены административные материалы», - отметили в управлении.

Во время масштабного рейда в Кузнецке попался пьяный угонщик

Всего во время рейдов зафиксировано 56 нарушений ПДД, из них 25, к примеру, касались правил перевозки детей, 6 водителей проигнорировали ремни безопасности.

После смертельного ДТП, случившегося в Кузнецке 27 августа (пьяный водитель отправил на тот свет 32-летнюю женщину и 2-летнего ребенка), глава города Сергей Златогорский заявил о необходимости увеличить число патрулей.

«Реагировать надо, приводить в чувство горе-ездоков надо. У нас много заезжих с окрестных сел, транзитчиков - тоже вносят существенный вклад в нашу статистику. В деревнях правило одно: сел и поехал, а тут знаки какие-то, светофоры, пить нельзя», - высказался Златогорский.

Тогда комиссия по безопасности движения приняла решение направить в городской отдел ГАИ письмо об увеличении количества экипажей на улицах. Также кузнецкие власти обратятся в управление Госавтоинспекции по области, чтобы в районный центр дополнительно направили сотрудников.

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Источник — фото УГАИ областного УМВД РФ
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