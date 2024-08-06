Военком: Выплаты контрактникам назначаются по прибытии в часть

06.08.2024 | 10:42

«Специальная военная операция длится третий год. Не одна тысяча пензенцев ушла на СВО и с честью выполняет свой долг», - такими словами во вторник, 6 августа, открыл военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков брифинг в региональном правительстве.

Он уточнил, что за это время добровольно заключили контракт более 10 тысяч человек. Самые высокие показатели у Пензы и Пензенского района.

«Чтобы военнослужащие чувствовали себя более защищенными, президентом принято решение о единовременной денежной выплате в размере 400 000 рублей. Она будет выплачиваться тем, кто заключил первый контракт с 1 августа по 31 декабря», - напомнил Андрей Сурков.

Губернатор также издал указ о ЕДВ контрактникам в размере 400 000 рублей. В итоге первая выплата будет составлять около 1 млн рублей, резюмировал военком.

По его словам, выплаты назначаются контрактникам после прибытия в воинскую часть.