Сетевое издание|18+|Вторник|6 авг 2024|16:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Военком: Выплаты контрактникам назначаются по прибытии в часть

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Специальная военная операция длится третий год. Не одна тысяча пензенцев ушла на СВО и с честью выполняет свой долг», - такими словами во вторник, 6 августа, открыл военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков брифинг в региональном правительстве.

Он уточнил, что за это время добровольно заключили контракт более 10 тысяч человек. Самые высокие показатели у Пензы и Пензенского района.

«Чтобы военнослужащие чувствовали себя более защищенными, президентом принято решение о единовременной денежной выплате в размере 400 000 рублей. Она будет выплачиваться тем, кто заключил первый контракт с 1 августа по 31 декабря», - напомнил Андрей Сурков.

Губернатор также издал указ о ЕДВ контрактникам в размере 400 000 рублей. В итоге первая выплата будет составлять около 1 млн рублей, резюмировал военком.

По его словам, выплаты назначаются контрактникам после прибытия в воинскую часть.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте