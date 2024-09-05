Спрогнозирован рост числа случаев COVID-19 в ближайшие три недели

05.09.2024 | 07:59

С окончанием сезона отпусков и каникул, когда молодежь возвращается к учебе, а люди старшего возраста - на работу, начинается рост респираторных инфекций.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в стране заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8,6%, а коронавирусом - на 20%. С 26 августа до 1 сентября в России зарегистрировали более 21 тысячи случаев COVID-19 и около 386 тысяч случаев гриппа и ОРВИ.

В Пензенской области, по информации территориального управления Роспотребнадзора, за этот период было зарегистрировано 1 073 случая ОРВИ и 109 - COVID-19. Рост к предыдущей неделе составил соответственно 15,5% и 19,78%.

Рост заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в первые три недели сентября, а затем показатели возвращаются к обычным среднестатистическим, сообщили «Парламентской газете» в РПН со ссылкой на академика РАН, замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, реальная статистика заболеваемости будет известна только в декабре, на 51-й неделе. Именно она станет решающей для оценки текущего эпидсезона.

То есть именно в ближайшее время особенно важно не расслабляться и соблюдать элементарные правила профилактики - мыть руки, проветривать помещения, избегать скоплений людей, укреплять иммунитет, употреблять здоровую пищу, не нарушать режим сна и отдыха.