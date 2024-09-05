Ресурсники предупреждают о проблемах с водой в Заре

05.09.2024 | 17:05

Из-за кратковременного отключения электроснабжения на насосной станции водопровода «Заря» в одноименном районе Пензы возникли проблемы с водой.

Как пояснили в Горводоканале, вышел из строя модуль сопряжения контроллера частотного преобразователя.

Специалисты запустили резервный насос с пониженными параметрами давления, так что напор воды в Заре снижен.

Сейчас экстренно подбирается и закупается оборудование для восстановления частотника, чтобы нормализовать давление воды.

13 сентября в Пензе планируется масштабное отключение водоснабжения, не состоявшееся 21 августа. Ресурса не будет сутки сразу в нескольких микрорайонах города. Адреса можно посмотреть здесь.