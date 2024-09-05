Опубликован график приема участников СВО в мэрии на сентябрь

05.09.2024 | 09:37

Администрация Пензы опубликовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей в сентябре.

В этом месяце встречи будут проходить лишь дважды: 5-го и 26-го числа. Начало в 15:00. Посетителей ждут в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, кабинет 129.

Предварительная запись ведется по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. Как правило, прием проходит еженедельно каждый месяц.

С горожанами общаются заместитель главы администрации Пензы, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, сообщили в мэрии.