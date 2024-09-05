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Общество

Ночью в Пензенской области похолодает до +2 градусов

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 6 сентября, в Пензенской области будет малооблачно, без осадков.

Прогнозируется северо-восточный ветер, 7-12 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +2...+7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметок +19...+24, а затем снова опустится до +5...+10 градусов.

В народном календаре 6 сентября - Евтихий Тихий. На Руси подмечали, что, если в этот день шел дождь, осень была сухой, а следующий год - урожайным.

Если на Евтихия солнце пряталось за тучами, ждали похолодания.

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