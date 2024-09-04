Зеленую зону вдоль улицы Ревунова хотят благоустроить

04.09.2024 | 10:40

В Заре после открытия школы на улицы Ревунова планируют продолжить модернизацию социальной инфраструктуры - в 2025 году благоустроить зеленую зону рядом.

В среду, 4 сентября, глава Пензы Александр Басенко на совещании в мэрии поручил управлению капитального строительства начать разработку проектно-сметной документации.

«На участке (вдоль улицы Ревунова. - Прим. ред.) нужно обустроить дорожки, сделать освещение, установить скамейки, урны, чтобы жители могли использовать территорию для прогулок и отдыха», - процитировала пресс-служба главу города.

Школу № 38 на улице Ревунова открыли 1 сентября. Она рассчитана на 1 100 мест; внутри предусмотрены тренажерный и хореографический залы, библиотека, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом.

Учебное заведение должно стать социокультурным центром микрорайона. На его базе планируют открыть кружки и секции дополнительного образования.