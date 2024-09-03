Мошенники зовут пензенцев бесплатно сходить в зоопарк

03.09.2024 | 14:04

Пензенцам начали встречаться в интернете рекламные сообщения якобы от зоопарка. Объявления гласят, что горожане могут посетить его бесплатно, потрогать детенышей жирафов, зебр и даже слонов. Но для этого нужно перейти по ссылке, чтобы забронировать билеты.

Жители областного центра стали искать ответы на вопросы в Пензенском зоопарке. Однако там заявили, что никакого отношения к рекламе не имеют, и предупредили об аферистах.

«Дорогие друзья! В сети Интернет все чаще встречаются мошенники. Наши подписчики присылают подобные скрины. Не переходите по ссылкам, не оставляйте свои данные и тем более не сообщайте свои банковские реквизиты! Будьте осторожны и внимательны!» - говорится в телеграм-канале Пензенского зоопарка.

Интернет-мошенничество, при котором злоумышленники крадут персональные данные, называется фишингом. Ранее специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как от него защититься.

Зачастую мошеннические письма содержат неожиданные заманчивые предложения, которые сулят выгоду или подарки. Верить таким сообщениям не стоит, а информацию необходимо перепроверять. Если жертва перейдет по опасной ссылке, преступники могут получить доступ к ее логинам, паролям, паспортным данным, банковским картам.